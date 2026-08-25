ARES realiza Gastro Expo 2026

Una empresa dedicada a la venta de carnes ha incrementado su cartera de clientes, al pasar de 650 a 900 compradores, el 70% de ellos son restaurantes. La empresa participa en Gastro Expo 2026, un encuentro organizado por la Asociación de Restaurantes de El Salvador y el Ministerio de Turismo, que reúne a proveedores, distribuidores, importadores y empresarios del sector gastronómico, hotelero y de servicios de alimentos.

El crecimiento del turismo y las facilidades de pago han generado oportunidades para los negocios gastronómicos, aseguró Corsatur.

Gastro Expo 2026 estará abierto al público hasta el 25 de agosto en el hotel Real Intercontinental, donde empresarios y proveedores podrán generar nuevas oportunidades de negocio.