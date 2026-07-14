Arcángel trae su gira Octava Maravilla a El Salvador el 18 de julio

Arcángel se presentará en El Salvador el 18 de julio como parte de su gira Octava Maravilla World Tour.

El concierto en el Parque de Pelota conmemora sus 20 años de trayectoria musical.

El artista ha insinuado en varias ocasiones que su retiro de los escenarios está cada vez más cercano.

Con 45 años, el puertorriqueño continúa vigente con temas como «La Jumpa» y conecta con nuevas generaciones.

Es reconocido como padrino de Bad Bunny y pilar del reggaetón actual. La presentación salvadoreña podría ser la última del cantante en el país.