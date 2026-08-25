Árboles caen en Asamblea Legislativa y dejan 3 trabajadores lesionados

Tres trabajadores del Ministerio de Trabajo de El Salvador resultaron gravemente lesionados luego de que dos árboles de fuego ubicados dentro del recinto de la Asamblea Legislativa colapsaran y cayeran sobre ellos, dejando a uno de los afectados en estado crítico y debatiéndose entre la vida y la muerte.

El accidente ocurrió cuando los trabajadores se estaban estacionando en las instalaciones legislativas, y según relató un empleado que presenció el hecho, los árboles estaban en mal estado, con las ramas y la base completamente podridas, lo que habría provocado su colapso pese a que resistieron un huracán días anteriores.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, solicitó a través de su cuenta en X la intervención de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil para que realicen las investigaciones correspondientes sobre el incidente.

Los lesionados fueron trasladados por sus propios compañeros del Ministerio de Trabajo hacia un centro hospitalario, mientras inspectores de la cartera interpusieron un aviso de obstaculización al no permitírseles el acceso al recinto legislativo.