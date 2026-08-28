Árbol de gran tamaño cae en la Avenida Don Bosco por fuertes lluvias

Un árbol de gran tamaño cayó en la Avenida Don Bosco, en los alrededores de la Universidad de El Salvador, debido a las fuertes lluvias registradas en el área metropolitana, bloqueando el paso hacia la colonia Zacamil.

El árbol cedió desde uno de los costados y obstaculizó la vía durante varios minutos.

El paso vehicular ya fue habilitado, aunque el tráfico se mantiene lento debido a los trabajos de limpieza.

Se recomienda a los peatones transitar con precaución por la caída de cables y evitar obstaculizar las labores. Las autoridades sugieren tomar vías alternas.