Disputas comerciales entre empresas pueden llegar a controversias por hasta cinco millones de dólares en El Salvador. Los registros del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria del país reportan que, en 2023, los montos en disputa oscilaron entre 20,000 y 5 millones de dólares. Entre los conflictos que pueden someterse a arbitraje figuran diferencias contractuales, problemas entre socios y disputas comerciales.

El arbitraje permite que las partes sometan sus diferencias a uno o varios árbitros para obtener una resolución, sin tener que recurrir necesariamente a un proceso judicial ordinario, pero ¿a quién beneficia el arbitraje empresarial?

Además, señalaron que El Salvador será sede del Atration Weed que reunirá la décima convención internacional de arbitraje de la región y el segundo congreso internacional de arbitraje.