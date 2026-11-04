Aprueban prohibición de quemas de caña  

En dos años, los agricultores no podrán realizar la quema de caña, así lo establece un decreto emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que busca poner fin a esta práctica agrícola que se utilizan en la producción de azúcar.

Ante cualquier denuncia relacionada con el medio ambiente, la institución cuenta con un numero donde puede ser reportado cada caso.

Por otra parte, el titular del MARN, dijo que ahora cuentan con nuevas herramientas tecnológicas, mejorando el monitoreo volcánico y las estaciones sísmicas, además del sistema de información y monitoreo ambiental que utiliza inteligencia artificial.

Para 2027, esta cartera de Estado tiene una asignación presupuestaria de más de 17,444 millones de dólares, con un incremento del 7%.