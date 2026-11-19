El comité de relaciones exteriores del senado de Estados Unidos aprobó este miércoles la nominación del puertorriqueño Mark Abreu, exfuncionario de la CIA, como embajador en El Salvador. La designación, hecha por el presidente Donald Trump en junio, pasa ahora al pleno del senado.

Abreu fue integrante de la fuerza aérea, agente especial del departamento de justicia y, en 2024, enlace legislativo de la CIA y becario en la oficina del entonces senador Marco Rubio.

Su nombramiento era una de 28 pendientes en el comité. Los republicanos buscan ratificar en diciembre un gran número de nombramientos, tras perder la mayoría en el senado y en la cámara de representantes en las elecciones del 3 de noviembre.

En la audiencia de septiembre, los senadores demócratas Tim Kaine y Chris Van Hollen advirtieron sobre denuncias de violaciones de derechos humanos en El Salvador, Abreu por su parte, elogió el cambio en seguridad del país.