 Apple TV prepara documental sobre Fleetwood Mac que llegará el 29 de enero del 2027 

Apple TV prepara un documental sobre Fleetwood Mac que llegará el 29 de enero del 2027 y repasará la historia de la legendaria agrupación. La producción recorrerá sus grandes éxitos y las tensiones personales que marcaron su trayectoria.

El documental coincide con el aniversario número 50 de Rumours, uno de los álbumes más emblemáticos de la banda. La producción se presenta como una gran noticia para los amantes del rock.

El estreno está previsto para el 29 de enero del 2027 en la plataforma. La fecha del lanzamiento acompaña la conmemoración del disco que marcó la historia del grupo.