Aplicación de nuevas tecnologías en los centros educativos

Durante 28 años, Rina Vides se desempeñó como docente y hace tres años se jubiló, a lo largo de su trayectoria utilizó el modelo educativo tradicional, pero asegura que, según sus antiguos compañeros, las nuevas tecnologías han facilitado el aprendizaje, tanto para los estudiantes como para los maestros, siempre que cuenten con las herramientas adecuadas.

Por su parte, el presidente de los Colegios Privados considera que la educación debe mantener un equilibrio entre los métodos tradicionales de enseñanza y el uso de recursos tecnológicos.

Esta opinión también es compartida por algunos salvadoreños, quienes apoyan combinar ambos métodos de enseñanza.

Actualmente, colegios privados tiene 35,000 docentes activos del sistema educativo, que reciben capacitaciones en nuevas tecnologías e inteligencia artificial.