Aplicación contra trata de personas logra salvar a 68 mujeres en 6 años

La aplicación LibertApp, desarrollada hace 6 años por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Migración Colombia, ha logrado rescatar a 68 víctimas de trata de personas a través de alertas emitidas por la plataforma, que cuenta con 12,000 usuarios registrados en todo el mundo, de los cuales el 56% son mujeres, según informaron las autoridades.

La herramienta tecnológica, que en 2025 ayudó a rescatar a una colombiana en Argentina y a otra en Colombia, es vista como un aporte fundamental por organizaciones feministas, que destacan su capacidad para activar reacciones rápidas y coordinadas ante situaciones de vulnerabilidad.

Los tratantes utilizan redes sociales como TikTok, Instagram, WhatsApp y X para captar víctimas. Las niñas y mujeres jóvenes de entre 12 y 25 años son las más vulnerables.