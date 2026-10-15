Aplazan juicio por caso Jesuitas

Por tercera ocasión, el tribunal cuarto de sentencia de San Salvador reprogramó el juicio contra militares y civiles acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras de la UCA, ocurrido el 16 de noviembre de 1989 durante el conflicto armado. El abogado defensor del exdiputado Rodolfo Parker, uno de los señalados explicó que las juezas tomaron en cuenta varias solicitudes de la defensa para aplazar la vista pública.

Entre los imputados enviados a juicio se encuentran el expresidente Alfredo Cristiani y el exlegislador por el PDC, Rodolfo Parker, contra quienes existen órdenes de captura, así como los militares en situación de retiro Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda entre otros. La Fiscalía los acusa de asesinato, actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento. Por su parte, la defensa asegura que este proceso responde a intereses políticos, a casi 37 años después de la masacre.

Por este caso el coronel Inocente Montano fue condenado a 113 años de prisión en España por el múltiple crimen, sin embargo, en 2026 fue excarcelado.

Estas personas deberán esperar hasta el 5 abril del próximo año para ver si por fin inicia el histórico juicio en su contra.