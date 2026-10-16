Anuncian intervención en calle Arce

La calle Arce en el centro de la capital se mantendrá con ventas al menos hasta diciembre de este año. El plan de revitalización sigue en curso los vendedores de esta zona conocida por la venta de ropa interior y reparaciones varias serán reubicados en aproximadamente en tres meses.

Aunque Durán aseguró que todas las personas serán reubicadas en el nuevo mercado de la Escalón que casi estará listo, los comerciantes ven con buenos ojos el cambio, algunos no dejan de expresar dudas sobre la nueva zona donde venderán.

Mientras tanto, cientos de personas continúan comercializando sus productos en la calle Arce, sobre las aceras o movilizándose en carretillas con su mercadería, esperando el día donde deberán desmontar sus puestos y movilizarse.