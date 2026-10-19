Anuncian cierre preventivo en la autopista Los Chorros por detonaciones en talud 

Las autoridades anunciaron un cierre preventivo en la autopista Los Chorros por detonaciones en uno de los taludes de roca. El cierre será desde las cero horas hasta la medianoche del domingo 25 de octubre por temas de seguridad vial.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, explicó que parte del material de las detonaciones caerá en la autopista, por eso se requiere el cierre. La población podrá utilizar vías alternas como la calle al Volcán, la carretera de Quezaltepeque y la calle de Comasagua.

El funcionario indicó que se eligió el domingo porque hay menos tráfico vehicular y que desplegarán decenas de equipos y maquinaria para habilitar el tránsito incluso antes del tiempo previsto.