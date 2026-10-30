Anuncian cierre parcial del redondel Naciones Unidas por instalación de pasarela

El redondel Naciones Unidas tendrá restricciones vehiculares desde las 9:00 p. m. de este viernes 30 hasta las 5:00 a. m. del sábado 31 de octubre, debido a los trabajos de instalación de una nueva pasarela que conectará dos centros comerciales, de acuerdo a lo anunciado por el Viceministerio de Transporte (VMT).

La medida contempla el cierre de una salida y un acceso del redondel, por lo que se implementarán dispositivos de control vehicular durante el horario establecido.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones si necesitan transitar por este sector y tomar las rutas alternas como la avenida Jerusalén y la calle El Espino.