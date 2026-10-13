Anuel AA publicó en Instagram un mensaje dirigido a Karol G: «Desbloquéame, bebé». La publicación coincidió con el lanzamiento de su nueva canción «Vuelve».

En la misma publicación, el artista promocionó su tema, que en tres días alcanzó ocho millones de reproducciones.

La reacción de los seguidores fue inmediata, con comentarios divididos entre quienes creen que es una estrategia de marketing y quienes piensan que Anuel aún siente algo por Karol G.

La expareja tuvo una relación mediática que terminó hace años. Hasta ahora, Karol G no ha respondido públicamente al mensaje.