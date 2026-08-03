Antiguo Cuscatlán: joven de 19 años muere soterrado tras colapso de muro en obra de construcción

Un joven de 19 años perdió la vida este fin de semana tras quedar soterrado por el colapso de un muro de tierra en una obra de construcción en una residencial de Antiguo Cuscatlán, donde otros dos trabajadores resultaron lesionados.

El accidente ocurrió mientras los operarios realizaban labores de construcción y el talud se derrumbó de manera repentina, según relataron compañeros de las víctimas.

Los equipos de socorro como Cruz Verde Salvadoreño llegaron rápidamente al lugar para realizar maniobras de rescate, aunque uno de los atrapados ya no presentaba signos vitales, mientras los dos sobrevivientes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.