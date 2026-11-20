El árbol navideño del distrito de Antiguo Cuscatlán será inaugurado este 22 de noviembre a las 7 de la noche en el parque central.

Este año, la temática implementada por la comuna es la de Mario Bros, por lo que toda la zona ha sido decorada con diferentes personajes.

Incluso se puede ver una estructura de lo que simboliza un castillo.

La decoración es una de las más esperadas por los salvadoreños, ya que siempre destaca por su creatividad.

El lugar se presenta además como una zona apta para tomarse fotografías. Ese mismo día también se realizará la bendición del nacimiento.

En todo el perímetro del Parque Central, los visitantes pueden encontrar establecimientos para comer platos típicos, entre ellos las pupusas.