Año escolar finalizará el 13 de noviembre en el sector público

La matrícula nacional pasó de más de un 1,270,000 estudiantes en 2024 a un 1,260,000 en 2025, lo que representa una reducción de 9,386 alumnos.

En el caso de los colegios privados, al inicio de este año se registró una matrícula cercana a los 160,000 estudiantes, un 8.5% menos en comparación con 2025.

Además, para este año, el sector educativo ha tenido que adaptarse a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas, la inteligencia artificial.

Mientras que bases magisteriales señala que la implementación de estas nuevas tecnologías también ha generado cambios en las funciones de los docentes de informática.

A esto se suma el ausentismo que, según el secretario general de bases magisteriales, se ha presentado en algunos centros educativos y estaría relacionado con las intervenciones que se realizan en las escuelas.

Ante estas obras, algunos procesos educativos se han trasladado a la modalidad virtual. Sin embargo, bases magisteriales asegura que tres de cada diez estudiantes no se conectan a sus clases virtuales.

El período lectivo para el sector público está previsto para finalizar el próximo 13 de noviembre.