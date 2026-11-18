Anne Hathaway dio a luz a su tercer hijo a los cuarenta y tres años, según confirmó el portal TMZ. La actriz está casada desde 2012 con el actor y productor Adam Shulman.

La actriz ya tiene dos hijos de diez y seis años junto a su esposo. Hathaway compartió la noticia de su tercer embarazo con un video en su perfil de Instagram el pasado diecinueve de julio.

En octubre, la actriz participó en un programa hablando sobre su embarazo y mencionó que estaba muy emocionada y rebosante de alegría.

Señaló que se centraba en disfrutar al máximo de esa etapa en la que todavía eran una familia de cuatro. Mantuvo su embarazo en secreto durante la gira promocional de la secuela de Devil Wears Prada.