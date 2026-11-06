Angry Birds 3 presenta su segundo tráiler con Red enfrentando la paternidad y un cameo de Sonic

Angry Birds 3 presentó su segundo tráiler oficial, en el que Red deberá enfrentar un desafío completamente diferente: la paternidad.

La película, promete risas, acción y sorpresas para toda la familia, y llegará a los cines el próximo 23 de diciembre.

En esta nueva aventura, Red deberá aprender junto a Silver a criar a sus tres pequeños polluelos mientras intenta mantener unida a su familia.

La tranquilidad durará poco, ya que una nueva amenaza pondrá en peligro la isla. Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la aparición inesperada de Sonic, el famoso erizo azul, quien protagoniza un divertido cameo en el adelanto.