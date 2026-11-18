La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados renovará tuberías y conexiones en el Área Metropolitana de San Salvador para reducir las pérdidas de agua. El programa tendrá una duración de tres años y contará con una inversión de setenta y dos millones de dólares.

El presidente de la institución, Dagoberto Arévalo, señaló que se trata de la inversión más grande que se tenga conocimiento en el tema de sustitución y renovación de tuberías.

El proyecto contempla cambiar más de doscientos veinticinco kilómetros de tubería. También incluye la renovación de cien mil conexiones domiciliares activas en seis distritos clave.

La obra busca modernizar el suministro y beneficiará directamente a unos trescientos mil usuarios de la red pública. Arévalo indicó que la inversión proviene del programa del Banco Mundial y de otros programas que ejecutan obras similares en el área metropolitana.