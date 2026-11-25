La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) finalizó las obras preventivas destinadas a proteger 19 estructuras que sostienen tuberías por las que circula agua para abastecer al 30% del Gran San Salvador.

Los trabajos forman parte de un programa de fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La intervención, que se ejecutó durante un año y demandó una inversión de US$ 3.7 millones, contempló el reforzamiento de puentes mediante nuevas estructuras para darles mayor rigidez. También se trabajó en las uniones de las tuberías y en los cauces de las quebradas, donde se construyeron muros para facilitar el paso del agua.