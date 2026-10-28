La cantautora rumana Anamaria Ferentz estrena el videoclip de su tema «SOS» y presenta su nuevo álbum.

El material mezcla pop, disco y reggae, con colaboraciones del jamaiquino Benny Mann y el DJ europeo Manuel Riva.

La producción contiene tres canciones en español y el resto en inglés. La artista se encuentra en El Salvador para promocionar el disco.

«Es para bailar, para vivir la vida, para amar la vida», describió Ferentz sobre el enfoque del álbum.

La canción «La Luna» es un remix con Manuel Riva, a quien la artista señaló como una figura importante en Europa.

El videoclip de «SOS» fue dirigido por Freddy García, de República Dominicana. «No me gusta el drama, me gusta solo bailar», comentó la cantante sobre el espíritu del video.

La inspiración de una de sus canciones surgió de su historia de amor con su novio, cuando se conocieron en California frente al mar y vieron delfines.

Ferentz indicó que puede cantar en español, italiano, francés, griego y árabe, aunque conversar le resulta más difícil.