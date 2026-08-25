Analu lanza «I Like It» con artistas de cinco países y mensaje de empoderamiento

La cantante salvadoreña colaboró con artistas de Chile, Colombia, Perú y Argentina; la canción cuenta con videoclip en YouTube.

La cantante salvadoreña Analu lanzó la canción «I Like It», una colaboración con cinco artistas de diferentes países que promueve el empoderamiento femenino. El proyecto incluyó una producción en Miami y el apoyo de la marca Kotex.

 La artista explicó que la canción une a mujeres de Chile, Colombia, Perú, Argentina y El Salvador en un mensaje de energía femenina y confianza. Analu viajó a Miami para la producción del videoclip y conoció en persona a las otras intérpretes durante la grabación.

La iniciativa surgió como parte de una campaña de la marca Kotex para dar vida a un mensaje de empoderamiento a través de la música. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip puede verse en YouTube. La artista adelantó que este 2026 traerá más proyectos, incluida la apertura de un show de Greeicy y varias presentaciones en vivo.