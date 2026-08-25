Análisis sobre reducción de jornada laboral

A 16 años de la propuesta de la Cámara de la Industria Textil, Confección y zonas francas de El Salvador que proponía trabajar 11 horas consecutivas 4 días a la semana, en el Consejo Superior del Trabajo se escucha nuevamente esta iniciativa.

De aprobarse la propuesta podría generar algunas ventajas para los trabajadores.

Sin embargo, especialistas detallan que a algunos de los trabajadores no les beneficiaría esta medida generando algunos inconvenientes.

Actualmente la propuesta está presentándose en el consejo superior del trabajo y será analizada por el sector empresarial, representantes de los trabajadores y el Ministerio de Trabajo.