«Amor a Través de un Prisma» es una original serie de anime que fue creada y guionizada por Yoko Kamio, autora de la aclamada «Boys Over Flowers».
La historia se ambienta en el Londres de principios del siglo XX y sigue a Lili Ichijoin, una estudiante japonesa de pintura.
Ella conoce al aristócrata Kit Church, y su rivalidad artística da paso a un romance introspectivo.
La serie tiene una temporada de 20 capítulos, con dirección de Kazuto Nakazawa, Tetsuya Takahashi y Saki Fujii.
La música está a cargo de Naoki Chiba y el tema principal es «Star Flower» de Chilli Beans.