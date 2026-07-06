Ambiente nocturno en el centro histórico

Niños, jóvenes y adultos llegan al corazón de la capital para disfrutar de una variedad de actividades culturales y artísticas, presentaciones de danza moderna y música en vivo, forman parte de los atractivos que captan la atención de los visitantes nacionales y extranjeros, quienes aprovechan para disfrutar del ambiente.

Las fotografías tampoco pueden faltar, personajes y artistas callejeros se convierten en una de las principales atracciones para los turistas quienes encuentran espacios para llevarse un recuerdo de su recorrido.

La jornada cierra con un show de fuegos artificiales, el recorrido también incluye la visita a iglesias, plazas emblemáticas, la biblioteca nacional, el teatro, el palacio nacional, entre otros, el centro histórico continúa ampliando sus espacios recreativos y culturales, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan compartir en familia.