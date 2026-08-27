Ambientalistas relacionan sismos con temperatura del mar, pero sismólogos descartan vínculo

Ambientalistas señalan que el aumento de la temperatura del océano, que ya superó los 21 grados, podría estar relacionado con los sismos recientes, aunque sismólogos del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador descartan esa vinculación con el movimiento de las placas tectónicas.

Expertos ambientalistas explicaron que el mar ha subido 20 centímetros, de los cuales la mitad es por dilatación térmica, lo que representa una fuerza de 100 kilogramos por metro cuadrado que pasó de la tierra al océano y podría actuar como detonante en tensiones entre placas.

Sin embargo, los sismólogos aseguran que la tasa de sismicidad se ha mantenido estable, con alrededor de 16 sismos de magnitud superior a 7 al año.

En lo que va del año se han registrado 11, una cifra dentro de lo esperado.

Los sismos se originan por la zona de subducción de las placas Cocos y Caribe y el sistema de fallas del país.