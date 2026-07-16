Amazon MGM Studios presenta avance de «I Play Rocky», biopic de Sylvester Stallone

Amazon MGM Studios presentó el primer avance oficial de «I Play Rocky», la película biográfica que recrea la historia detrás de la creación de la icónica cinta de 1976 y la lucha de Sylvester Stallone para convertirse en su protagonista.

El adelanto muestra a un joven aspirante a actor, interpretado por Anthony Hipólito, enfrentando el rechazo de los estudios de Hollywood mientras defiende su guion, escrito en tres días y medio, y se niega a venderlo a menos que él sea el actor principal.

Los usuarios de redes sociales han destacado el trabajo de caracterización de Hipólito, desde su parecido físico hasta la recreación de la particular forma de hablar de Stallone. La película retrata los momentos previos al estreno que cambiaría la carrera del actor y la historia del cine.