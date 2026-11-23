Turistas nacionales y extranjeros han reportado que los precios de los boletos aéreos se han elevado, las agencias de viaje que constantemente se encuentran monitoreando los costos de los vuelos afirman que para algunos destinos la tarifa incluso se ha duplicado.

Recientemente el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma señaló que las aerolíneas han mantenido estos altos costos, y advirtió que podrían tomar medidas.

Por su parte, la Defensoría del Consumidor, se mantendrá atenta a cualquier irregularidad que puedan denunciar los turistas respecto a las aerolíneas.

Las agencias de viaje, consideran que es positivo que el gobierno mantenga estas inspecciones, para que el tema de los altos precios no sea un impedimento para que los turistas puedan comprar un boleto aéreo.

Noviembre y diciembre son parte de los meses donde incrementa la llegada de visitantes extranjeros, se estima que este 2026 El Salvador pueda cerrar con 4.2 millones de turistas internacionales.