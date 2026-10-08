Altos costos de vida limitan la formación de familias en jóvenes

Tener hijos se ha vuelto un tema que no admite discusión para muchos jóvenes, decidir sobre que necesidades cubrir parece ser el pan de cada día, postergando ese tipo de decisiones y es que un estudio de hábitat para la humanidad llamado un hogar, pero a que costo revelo que 56% de los encuestados dijeron que el acceso a una vivienda dificulta considerar la posibilidad de formar una familia, mientras que 6 de cada 10 jóvenes ven imposible pagar una renta o comprar una casa.

Además 75% de las personas redujeron al menos un gasto durante el último año para poder pagar los costos de su vivienda, otros limitaron los gastos de alimentación.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe indican que El Salvador pasara de más de 99,000 nacimientos en 2023 a 71,000 en 2050. Ya que muchos jóvenes deben incluso de tener dos trabajos para poner mantenerse en condiciones básicas.

El acceso a un espacio digno no debería ser sinónimo de lujo. Sin embargo, para muchas personas, la vivienda se ha convertido en una fuente de estrés que afecta su bienestar cotidiano ya que al menos 48% de los encuestados aseguraron tener miedo de tener que abandonar su residencia.