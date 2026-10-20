Alto costo de vida y salarios bajos transforman las citas amorosas de los jóvenes salvadoreños

El alto costo de vida, los salarios bajos y las dificultades para encontrar empleo están cambiando la forma en que los jóvenes salvadoreños se relacionan.

La Generación Z, nacida entre 1997 y 2012, enfrenta una realidad económica cada vez más complicada que condiciona sus citas amorosas.

Muchas expectativas sobre la primera cita no se ajustan a lo que los hombres pueden ofrecer debido a su situación económica.

Un joven relató que le gustaría llevar flores y chocolates, pero que la economía no da para lugares caros.

Investigaciones señalan que los jóvenes postergar las relaciones románticas ante los gastos y la responsabilidad que implican.

Muchos priorizan su situación económica y ahorrar para cumplir metas a futuro.