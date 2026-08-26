Altas temperaturas superan nuevos récord

Las altas temperaturas continúan afectando al territorio nacional y mantienen a varias zonas del país con registros cercanos o superiores a los 40 grados Celsius.

En las últimas horas, el Ministerio de Medio Ambiente reportó una temperatura máxima de 42.5 grados Celsius en Santa Rosa de Lima, La Unión, convirtiéndose en uno de los puntos más calurosos del país. Le siguieron Acahuapa con 40 grados, el puente Cuscatlán con 39.3 y San Miguel con 39.2 grados Celsius.

Pero el calor no se concentra únicamente en estos cuatro puntos. Los registros de otras estaciones meteorológicas muestran temperaturas superiores a los 38 grados en diferentes zonas del territorio. El Cerrón Grande alcanzó 38.8 grados; San Francisco Gotera 38.7, Santa Cruz Porrillo 38.5, mientras que La Unión y Jiquilisco registraron 38.4 grados, Conchagua, por su parte, alcanzó los 38.1 grados Celsius.

La tendencia también se extendió a otras regiones, la estación meteorológica de San Andrés en La Libertad, superó los 34 grados, mientras que Santa Ana también presentó temperaturas elevadas. Ciudad Barrios registró 35.5 grados; Acajutla 35.6, La Libertad 35.9, Concepción, Quezaltepeque 36.1 y Nueva Concepción 36.8 grados Celsius.

En La Hachadura, Chalatenango, y Puerto Parada, los termómetros llegaron a los 37.5 grados, reflejando que las altas temperaturas se mantienen en distintos puntos del país.

Estos registros evidencian una persistencia de las condiciones cálidas, particularmente en las zonas oriental, costera y algunos sectores del norte del territorio.