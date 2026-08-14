Altas temperaturas generan hasta 3 atenciones diarias por golpe de calor

Comandos de Salvamento de El Salvador reporta que durante la última semana han atendido entre 2 y 3 personas diariamente por golpes de calor, con mayor incidencia en los alrededores del mercado central, afectando a adultos, personas de tercera edad, jóvenes y niños.

Los principales síntomas registrados incluyen dolor de cabeza, sudoración excesiva, temperatura corporal elevada, debilidad y mareos, que pueden llevar hasta desmayos.

Los cuerpos de socorro advierten que un golpe de calor no atendido a tiempo puede provocar un paro cardíaco o cerebral. Se recomienda buscar atención médica inmediata ante estos síntomas y evitar que la persona continúe expuesta a las altas temperaturas.