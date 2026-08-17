Altas temperaturas continuaran afectando al país

El Salvador vive días de calor extremo con récords históricos de temperatura en lo que va de agosto. Según el observatorio de amenazas naturales, desde el 11 de agosto seis zonas del país, La Unión, Acajutla, Los Naranjos, Chiltiupán, Santiago de María y Perquín, mantienen condición oficial de ola de calor.

Los termómetros han roto marcas: San Francisco Gotera llegó a 40.6 grados el 13 de agosto, mientras Cerrón Grande y Chorrera del Guayabo en Cabañas, tocaron los 38.8 grados.

Las autoridades proyectan que la ola de calor continúe y se extienda a más puntos del país, con temperaturas de hasta 41 grados en la zona oriental. El respiro llegaría hasta el 20 de agosto, cuando se espera un descenso gradual.

Medio Ambiente recomienda evitar el sol entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, mantenerse hidratado y extremar cuidados con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Ante mareos, dolor de cabeza o confusión, la recomendación es buscar atención médica de inmediato.