Alta afluencia y tráfico complican accesos al cementerio Jardines del Recuerdo en la colonia Costa Rica 

Una alta afluencia de salvadoreños complica este 2 de noviembre los accesos al cementerio Jardines del Recuerdo, en la colonia Costa Rica, donde se ubica uno de los ingresos al camposanto privado.

Los parqueos del lugar se llenan por momentos y muchos visitantes optan por llegar en transporte de aplicaciones para evitar el tráfico.

En las afueras del cementerio se ofrecen arreglos florales, coronas, cruces, globos cortavientos y flores artificiales para quienes no se prepararon con anticipación.

La Policía de Tránsito y los trabajadores del camposanto orientan a los conductores hacia los parqueos habilitados.

También hay puestos de comida y comerciantes que ofrecen almuerzos. El otro ingreso, sobre la autopista a Comalapa, registra filas extensas mientras los conductores suben y bajan a los usuarios.