Almuerzos y gasolina encabezan lista de alza de precios

Almuerzos, gasolina y viajes en avión figuran entre los gastos que más subieron de precio en septiembre. Así lo detalla el último informe del Banco Central de Reserva, que también identifica algunos artículos que registraron rebajas durante ese mes.

Entre los mayores incrementos destacan los viajes aéreos, con un 0.44%; la gasolina especial, con 0.35%; y la regular, con 0.30%. También subieron el precio del almuerzo, con 0.21%, y los fertilizantes y abonos, con 0.20%. En cambio, bajaron los precios de los vehículos nuevos, el maíz criollo, el aguacate y las refrigeradoras.

El informe también señala que el transporte fue el sector con mayor aumento de precios, con una inflación interanual del 9.63 %, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas, con 4.44 %, restaurantes y hoteles, con 4.38 %. Entre los factores que presionan los precios destaca el encarecimiento del petróleo, que repercute en los combustibles y en el costo de los alimentos.