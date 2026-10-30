Almuerzos, gasolina y viajes en avión figuran entre los gastos que más subieron en septiembre

El último informe del Banco Central de Reserva detalla que almuerzos, gasolina y viajes en avión figuran entre los gastos que más subieron de precio en septiembre.

Entre los mayores incrementos destacan los viajes aéreos con 0,44%, la gasolina especial con 0,35% y la regular con 0,30%

El precio del almuerzo subió 0,21% y los fertilizantes y abonos aumentaron 0,20 % durante el mes. El informe del BCR también identifica algunos artículos que registraron rebajas, entre ellos los vehículos nuevos, el maíz criollo, el aguacate y las refrigeradoras.

El transporte fue el sector con mayor aumento de precios, con una inflación interanual del 9,63 %, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas con 4,44 % y restaurantes y hoteles con 4,38 por ciento.