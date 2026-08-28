Allanan dos inmuebles en la colonia Escalón durante investigación contra red de narcomenudeo

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron allanamientos en dos inmuebles de la colonia Escalón, como parte de una investigación contra una red de narcomenudeo que operaría en bares de la capital.

El procedimiento fue ordenado luego de la captura de José Manuel Veiztez Zánchez y otras dos personas, quienes fueron detenidas tras intentar huir a bordo de un vehículo cerca del redondel Utila.

Agentes policiales que custodiaban la zona sorprendieron a un hombre identificado como Jesús Armando Afane Merino cuando intentaba ingresar a la propiedad aparentemente para sustraer evidencias.

Durante el operativo fueron incautadas marihuana, Rivotril, ketamina y otras sustancias ilícitas, además de balanzas, pipas y dinero en efectivo.