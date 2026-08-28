Allanamiento por drogas en la Escalón

Se destapó una red dedicada la distribución de droga en bares de la capital, nuevos allanamientos se realizaron en dos inmuebles de la colonia Escalón.

La vivienda del sujeto que disparó en la colonia Santa Mónica de Santa Tecla, y que derivó en una persecución policial e incautación de droga, fue allanada por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, el nuevo procedimiento se realizó en la colonia Escalón.

Según las autoridades José Manuel Sánchez, y otras dos personas capturadas, pertenecen a una red dedicada al narcomenudeo de droga que era distribuida en bares y establecimientos nocturnos de la capital.

Mientras las autoridades realizaban el allanamiento en la casa de Sánchez, otro sujeto llegó al lugar e intentó ingresar a la vivienda, siendo retenido de inmediato. La Fiscalía señala que intentó sustraer evidencia que podrían relacionar a los investigados con actividades de tráfico ilícito de drogas.

La investigación de las autoridades continuará para establecer el grado de participación de los detenidos y determinar si hay más personas vinculadas con este caso.