Allanamiento por drogas en la Escalón

La vivienda del sujeto que disparó en la colonia Santa Mónica de Santa Tecla, y que derivó en una persecución policial e incautación de droga, fue allanada por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, el nuevo procedimiento se realizó en la colonia Escalón.

Según las autoridades José Manuel Sánchez, y otras dos personas capturadas, pertenecen a una red dedicada al narcomenudeo de droga que era distribuida en bares y establecimientos nocturnos de la capital.

Mientras las autoridades realizaban el allanamiento en la casa de Sánchez, otro sujeto llegó al lugar e intentó ingresar a la vivienda, siendo retenido de inmediato. La Fiscalía señala que intentó sustraer evidencia que podrían relacionar a los investigados con actividades de tráfico ilícito de drogas.

La investigación de las autoridades continuará para establecer el grado de participación de los detenidos y determinar si hay más personas vinculadas con este caso.