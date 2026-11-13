Alien: Romulus es una película de terror y ciencia ficción de 2024, dirigida por el cineasta uruguayo Fede Álvarez.

La historia sigue a Rain y a un grupo de jóvenes colonos que buscan escapar de las duras condiciones de una colonia minera.

Para lograrlo, planean explorar una estación espacial abandonada y recuperar tecnología que les permita comenzar una nueva vida. Sin embargo, al ingresar, descubren que el lugar esconde secretos aterradores y que no están solos.

La cinta funciona como una entrega independiente dentro de la franquicia Alien. Su historia se ubica cronológicamente entre Alien: El octavo pasajero (1979) y Aliens: El regreso (1986).