Alianza Fútbol Club incorpora a Lisandro como director deportivo en busca de una renovación

Alianza Fútbol Club anunció el regreso de Lisandro Pohl como director deportivo, una incorporación que forma parte de la reestructuración que busca impulsar la institución salvadoreña.

El directivo vuelve después de haber participado en una de las importantes reformas de plantilla que realizó el equipo en 2015, cuando incorporó jugadores procedentes de clubes como Metapán y Águila.

Su llegada se produce en medio de un semestre complicado para el conjunto albo, que ha enfrentado resultados adversos y se encuentra en riesgo de quedar fuera de los seis equipos clasificados.