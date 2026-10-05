Alfa FM inició operaciones

La música urbana llegó a la red salvadoreña de medios con una nueva estación Alfa FM 102.1, música urbana, éxitos actuales y canciones del recuerdo… todo en un mismo espacio para ponerse de pie, bailar y disfrutar. Así es Alfa FM, una radio pensada para acompañar a su público a cualquier hora y en cualquier lugar.

Y si eres de los que arranca el día con música, Sofía Mendoza te espera en su turno matutino, de 4 a 7 de la mañana, para compartir música, buena energía e interacción con chicas y chicos que se conectan desde temprano.

Música urbana, entretenimiento y mucha interacción con sus locutores es parte de lo que encontrarás en esta nueva estación, solo tienes que seguirlos en redes sociales como alfafm.sv o escribirles al WhatsApp 7090-3888.

Por más de 60 años, la Red Salvadoreña de Medios ha buscado conectar con diferentes generaciones, desde radio Sonora FM, con su público adulto contemporáneo joven, hasta La Picosa FM, para quienes disfrutan de lo romántico y moderno, ahora, con Alfa FM, apuesta por conectar con un público más joven y amante de la música urbana.

Durante 20 horas al día, Alfa FM 102.1 lleva una programación con música urbana, éxitos actuales y del recuerdo, de la mano de un equipo de 10 locutores que buscan ponerle ritmo, buena vibra y entretenimiento a cada momento del día.