Alertan por deterioro alimentario en el corredor seco

Alertan sobre deterioro en la alimentación infantil en el corredor seco. Familias agricultoras de El Salvador enfrentan los efectos de las lluvias irregulares.

Tres de cada diez hogares agricultores encuestados en el corredor seco centroamericano presentan señales de deterioro en la alimentación de niñas y niños, una situación que también mantiene en alerta a las comunidades rurales de El Salvador.

En el país, el corredor seco comprende zonas de la franja costera y departamentos del oriente, donde muchas familias dependen de la agricultura para alimentarse y generar ingresos. Entre los municipios considerados en programas de apoyo a la agricultura familiar figuran Carolina, Ciudad Barrios, Sesori y San Antonio del Mosco en San Miguel.

Según un diagnóstico de World Vision, el 60.9% de los hogares encuestados en El Salvador, Guatemala y Honduras tiene reservas insuficientes de alimentos, mientras que el 85.2% reportó afectaciones por lluvias tardías o irregulares.

Al comparar los tres países, Honduras presenta una de las situaciones más preocupantes en la alimentación infantil: el 56.2% de los hogares encuestados reportó señales de deterioro en la dieta de niñas y niños, frente al 32.1% registrado en el conjunto de los tres países.

A las alteraciones climáticas se suma el encarecimiento de los insumos agrícolas. A escala regional, el 91% de las familias consultadas reportó dificultades para conseguir fertilizantes o pagar su costo, mientras que el 66.9% redujo o dejó de utilizar al menos uno de los insumos necesarios para sus cultivos.

El diagnóstico advierte que esta combinación de lluvias irregulares y mayores costos de producción puede agravar la inseguridad alimentaria. Para las familias agricultoras salvadoreñas, fortalecer la producción y la capacidad de adaptación al clima es fundamental para proteger sus cosechas y garantizar la alimentación de sus hogares.