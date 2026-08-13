¡Alerta vial! Varios accidentes dejan personas lesionadas en distintos puntos del país

Varios accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas en diferentes puntos de El Salvador. Uno de ellos ocurrió en la avenida Bernal, donde un vehículo particular impactó contra una vía y dejó a un pasajero lesionado.

Elementos de Cruz Verde Salvadoreña brindaron asistencia a la persona, quien presentaba varias lesiones en el cuerpo y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial.

Otro accidente ocurrió en el kilómetro 25 de la carretera que conduce hacia Sonsonate, en el sector de Nuevo Lourdes, Colón. Dos vehículos estuvieron involucrados en el siniestro, que dejó a tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.