Alerta sísmica del MARN envía notificaciones al celular momentos antes de un temblor

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lanzó en 2025 una aplicación que envía alertas sísmicas a teléfonos móviles, con notificaciones que advierten segundos antes de que ocurra un temblor, basada en información de más de 100 estaciones en todo el país.

La app tiene tres modos de notificación: silenciosa para sismos menores a 3 grados, rápida para movimientos entre 3 y 4 grados, y una alerta temprana con sonido para temblores superiores a 5 grados.

El sistema calcula la ubicación, distancia y magnitud en tiempo real, aunque el experto explicó que no envía alarma cuando el epicentro está muy cerca porque las ondas ya llegan.

Algunos usuarios reportan que las notificaciones no llegan, pero se requiere activar permisos como acceso a notificaciones críticas y ubicación.

Google también ofrece este servicio de forma gratuita.