Alerta sísmica de app del MARN

Algunos no tienen claro sobre los sonidos que emiten aplicaciones que alertan de sismos esta fue lanzada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2025 y envía notificaciones a su teléfono segundos antes de que ocurra un temblor esta retoma la información de más de 100 estaciones sísmicas en todo el país que revisan en tiempo real y revisan la ubicación distancia y la magnitud del movimiento.

La aplicación tiene tres modos de notificaciones, la primera es una notificación silenciosa cuando el sismo es menor a 3 grados, un mensaje sin vibración ni sonido.

La segunda una notificación rápida cuando se trata de un movimiento es de intensidad entre tres y cuatro grados, y una alerta temprana cuando el temblor es mayor o superior a 5 grados. Aunque muchas personas aseguran que estas notificaciones no llegan a sus teléfonos, el experto explico a qué se debe.

Google también tiene este servicio de manera gratuita, aunque muchas aseguran que son notificados en el momento justo, otros dicen lo contrario.

La aplicación del gobierno requiere permisos como el acceso a notificaciones críticas y la ubicación del usuario para funcionar de manera óptima. Lo importante es que se pueden agregar varias ubicaciones de la vivienda, trabajo e inclusive escuelas y colegios para saber cuál fue la magnitud. Alerta de sismo está disponible en las tiendas de aplicaciones para teléfonos con sistema IOS y Android.