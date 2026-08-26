Alerta Roja por sequía

Protección Civil declaró Alerta Roja a nivel nacional por los períodos secos prolongados en el país. La falta de lluvias y temperaturas que, en muchos casos, se mantienen por encima de los valores normales.

Esta alerta no significa que los recursos hídricos se vayan a agotar, sino que la sequía ya representa un riesgo suficiente para diferentes rubros y que permiten para activar medidas de prevención y respuesta.

El Ministerio de Medio Ambiente proyecta lluvias por debajo de lo normal entre agosto y octubre, con hasta 90% de probabilidad de déficit en la zona oriental y paracentral. El país ya acumula tres sequías este año: la más reciente suma más de 18 días consecutivos sin lluvia desde el 7 de agosto, tras un déficit de 41% en mayo y 14 récords de temperatura este mes.

Ante el riesgo para cultivos, agua potable y seguridad alimentaria, el gobierno anunció vigilancia, apoyo a agricultores, más reservas de agua y transferencias para familias vulnerables. La época seca se espera a finales de octubre.

Sin embargo, la situación podría no mejorar, pues se espera que a finales de 2026 e inicios del siguiente año las condiciones se mantengan iguales o incluso sean más severas.