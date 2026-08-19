¡Alerta en las carreteras! Accidentes de tránsito dejan una mujer fallecida y varios lesionados

Tres accidentes de tránsito registrados durante la noche y madrugada dejaron una mujer fallecida y varias personas lesionadas en distintos puntos de El Salvador.

En Santiago Nonualco, La Paz, una mujer y un bebé de aproximadamente tres meses resultaron afectados tras un percance en la zona. Ambos presentaron crisis nerviosa y lesiones, por lo que fueron evaluados, atendidos y estabilizados en el lugar.

Asimismo, cinco personas resultaron lesionadas en el sector conocido como la Curva de la Muerte, en el distrito de Nahulingo, Sonsonate. De acuerdo con información preliminar, la conductora de un pickup perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol.

En San Miguel, una mujer identificada como Ana Doris Soto, murió tras ser atropellada en la carretera Panamericana, cerca del cantón El Rodeo, en Moncagua, San Miguel Centro.