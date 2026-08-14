¡Alerta en Canadá! Incendios forestales obligan a evacuar a miles de personas

Los incendios forestales en la provincia canadiense de Columbia Británica han obligado a evacuar a más de 20.000 personas, mientras las llamas continúan avanzando sin control.

La provincia declaró el estado de emergencia el 8 de agosto debido a la rápida propagación de múltiples focos, siendo el incendio de Bald Range, al oeste de Summerland, uno de los más severos.

Los incendios fueron reportados por primera vez el 7 de agosto y se propagaron rápidamente en cuestión de horas, bloqueando carreteras y provocando la mayor evacuación en años.